MilDef Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSTF / ISIN: SE0016074249
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: MilDef Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MilDef Group Registered äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen, dass MilDef Group Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MilDef Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 713,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 539,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,64 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,98 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,10 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,05 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MilDef Group AB Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: MilDef Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: MilDef Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: MilDef Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: MilDef Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu MilDef Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|MilDef Group AB Registered Shs
|20,64
|-3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.