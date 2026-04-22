Ausblick: MilDef Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MilDef Group Registered wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,988 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 74,47 Prozent auf 592,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 339,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,08 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,98 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,86 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,05 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at