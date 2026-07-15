MilDef Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CSTF / ISIN: SE0016074249

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: MilDef Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MilDef Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass MilDef Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,667 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MilDef Group Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 593,8 Millionen SEK im Vergleich zu 383,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,65 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,98 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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