Milestone Pharmaceuticals Aktie

Milestone Pharmaceuticals ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG6 / ISIN: CA59935V1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Milestone Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Milestone Pharmaceuticals gibt am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,216 USD. Dies würde einen Verlust von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Milestone Pharmaceuticals -0,120 USD je Aktie vermeldete.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,844 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shs 0,66 -1,06% Milestone Pharmaceuticals Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen