Ausblick: Milestone Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Milestone Pharmaceuticals gibt am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,216 USD. Dies würde einen Verlust von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Milestone Pharmaceuticals -0,120 USD je Aktie vermeldete.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,844 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net