Milestone Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2PHG6 / ISIN: CA59935V1076
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19.03.2026 07:01:06
Ausblick: Milestone Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor
Milestone Pharmaceuticals wird am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,716 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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19.03.26
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