Milestone Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2PHG6 / ISIN: CA59935V1076

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Milestone Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Milestone Pharmaceuticals stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,845 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 5,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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