Milestone Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2PHG6 / ISIN: CA59935V1076

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Milestone Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Milestone Pharmaceuticals wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,190 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Milestone Pharmaceuticals ein EPS von -0,310 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 30,1 Millionen USD für Milestone Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,435 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 33,3 Millionen USD, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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