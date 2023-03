Ausblick: Milestone Scientific legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Milestone Scientific wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 11,27 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Milestone Scientific noch 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 9,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

