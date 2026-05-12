Ausblick: Milestone Scientific stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Milestone Scientific wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,015 USD. Dies würde einen Gewinn von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Milestone Scientific -0,020 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Milestone Scientific 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Milestone Scientific 2,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,045 USD im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,9 Millionen USD, gegenüber 9,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at