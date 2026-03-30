Milestone Scientific Aktie
WKN: A0BMS5 / ISIN: US59935P2092
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Milestone Scientific stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Milestone Scientific wird sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,015 USD. Das entspräche einem Gewinn von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 USD erwirtschaftet wurden.
Milestone Scientific soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,070 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,060 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 9,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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