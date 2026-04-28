Milkyway Chemical Supply Chain Service a Aktie

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WKN DE: A2QBD7 / ISIN: CNE1000036C0

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Milkyway Chemical Supply Chain Service A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Milkyway Chemical Supply Chain Service A wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,22 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,06 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,77 Milliarden CNY gegenüber 3,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,54 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,95 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 14,92 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 13,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

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