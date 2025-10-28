Ausblick: Milkyway Chemical Supply Chain Service A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Milkyway Chemical Supply Chain Service A lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,05 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Milkyway Chemical Supply Chain Service A nach der Prognose von 1 Analyst 3,32 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,56 Milliarden CNY umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,11 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,45 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,65 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 12,08 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

