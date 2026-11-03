Ausblick: Miller Industries legt Quartalsergebnis vor

Miller Industries wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,645 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 37,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 178,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Miller Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,2 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 USD aus. Im Vorjahr waren 1,98 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 916,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 790,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net