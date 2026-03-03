Ausblick: Miller Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Miller Industries öffnet am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Miller Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,01 Prozent auf 164,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Miller Industries noch 221,9 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,47 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 782,6 Millionen USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

