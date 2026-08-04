Ausblick: Miller Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Miller Industries wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,365 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Miller Industries noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 210,8 Millionen USD gegenüber 214,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,51 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,82 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,98 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 882,3 Millionen USD, gegenüber 790,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at