Miller Industries Aktie
WKN: 899083 / ISIN: US6005512040
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Miller Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Miller Industries stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,265 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Miller Industries ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 181,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 19,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 225,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,98 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 865,7 Millionen USD, gegenüber 790,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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