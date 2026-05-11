Millicom International Cellular Aktie

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WKN: 889328 / ISIN: LU0038705702

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Millicom International Cellular SA legt Quartalsergebnis vor

Millicom International Cellular SA wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Millicom International Cellular SA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,14 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Millicom International Cellular SA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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