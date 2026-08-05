Ausblick: Millicom International Cellular SA legt Quartalsergebnis vor

Millicom International Cellular SA wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,710 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Millicom International Cellular SA noch 4,05 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 55,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at