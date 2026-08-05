Millicom International Cellular Aktie
WKN: 889328 / ISIN: LU0038705702
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Millicom International Cellular SA legt Quartalsergebnis vor
Millicom International Cellular SA wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,710 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Millicom International Cellular SA noch 4,05 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 55,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millicom International Cellular SA
|
05.08.26
|Ausblick: Millicom International Cellular SA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Millicom International Cellular SA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Millicom International Cellular SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Millicom International Cellular SA
Aktien in diesem Artikel
|Millicom International Cellular SA
|83,50
|7,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.