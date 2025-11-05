Millicom International Cellular Aktie
Ausblick: Millicom International Cellular SA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Millicom International Cellular SA präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,632 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Millicom International Cellular SA ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,03 Prozent auf 1,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,60 Milliarden USD, gegenüber 5,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
