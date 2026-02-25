Millicom International Cellular Aktie

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Millicom International Cellular SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Millicom International Cellular SA äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,797 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent auf 1,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,83 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,75 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

