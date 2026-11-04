Ausblick: Millicom International Cellular SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Millicom International Cellular SA gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,979 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Millicom International Cellular SA 1,17 USD je Aktie eingenommen.

Millicom International Cellular SA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,05 USD aus. Im Vorjahr waren 7,86 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 8,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net