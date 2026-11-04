Millicom International Cellular Aktie

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WKN: A0B987 / ISIN: SE0001174970

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Millicom International Cellular stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Millicom International Cellular präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,32 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,34 Prozent verringert. Damals waren 11,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 59,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,53 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,51 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,39 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 77,09 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,03 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,07 Milliarden SEK waren.

Redaktion Finanzen.net

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