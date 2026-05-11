Millicom International Cellular Aktie

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WKN: A0B987 / ISIN: SE0001174970

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Millicom International Cellular vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Millicom International Cellular wird am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,72 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Millicom International Cellular ein EPS von 12,17 SEK je Aktie vermeldet.

Millicom International Cellular soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,48 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,20 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 77,09 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,41 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,07 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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