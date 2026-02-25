Millicom International Cellular Aktie
Ausblick: Millicom International Cellular zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Millicom International Cellular wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,36 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 279,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,94 SEK erwirtschaftet wurden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 14,46 Milliarden SEK gegenüber 15,39 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,07 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 53,69 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 15,54 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,93 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,36 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
