Millrose Properties Aktie

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WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Millrose Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Millrose Properties äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,773 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Millrose Properties noch 0,630 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 205,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 179,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 810,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 600,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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