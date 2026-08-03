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WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Millrose Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Millrose Properties äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,753 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 35,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 202,0 Millionen USD gegenüber 149,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 826,3 Millionen USD, gegenüber 600,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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