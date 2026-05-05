Millrose Properties Aktie
WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Millrose Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Millrose Properties stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,767 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.
Millrose Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 142,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 851,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 600,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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