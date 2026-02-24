Ausblick: MiMedx Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MiMedx Group öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen, dass MiMedx Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,088 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MiMedx Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 106,8 Millionen USD im Vergleich zu 92,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 407,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 348,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at