MiMedx Group Aktie

MiMedx Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MS6X / ISIN: US6024961012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: MiMedx Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MiMedx Group öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen, dass MiMedx Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,088 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MiMedx Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 106,8 Millionen USD im Vergleich zu 92,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 407,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 348,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MiMedx Group Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu MiMedx Group Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MiMedx Group Inc 5,33 3,09% MiMedx Group Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen