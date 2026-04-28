MiMedx Group Aktie
WKN DE: A0MS6X / ISIN: US6024961012
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: MiMedx Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MiMedx Group lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass MiMedx Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,025 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,8 Millionen USD gegenüber 88,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 25,40 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,078 USD, gegenüber 0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 314,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 418,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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