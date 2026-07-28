Ausblick: MiMedx Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MiMedx Group öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 35,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,120 USD im Vergleich zu 0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 269,4 Millionen USD, gegenüber 418,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at