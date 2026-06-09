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WKN DE: A3EWMR / ISIN: US6025663096

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09.06.2026 07:01:06

Ausblick: MIND Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MIND Technology stellt am 10.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte MIND Technology einen Verlust von -0,120 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll MIND Technology 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MIND Technology 7,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 41,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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