MIND Technology Aktie

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WKN DE: A3EWMR / ISIN: US6025663096

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07.09.2026 07:01:06

Ausblick: MIND Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MIND Technology lädt am 08.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 43,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 7,7 Millionen USD gegenüber 13,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 38,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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