Ausblick: Minda Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Minda Industries wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,76 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Minda Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,52 Prozent gesteigert.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,93 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,78 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 233,38 Milliarden INR, gegenüber 194,82 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at