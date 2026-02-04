Ausblick: Minda Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minda Industries präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,05 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,05 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 49,18 Milliarden INR – ein Plus von 17,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minda Industries 41,84 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,03 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,42 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 194,82 Milliarden INR, gegenüber 166,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at