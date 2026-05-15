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WKN DE: A2DP1Y / ISIN: INE405E01023

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15.05.2026 07:01:06

Ausblick: Minda Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Minda Industries äußert sich am 16.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,47 INR. Dies würde einem Zuwachs von 18,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Minda Industries 4,63 INR je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Minda Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 53,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 45,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,00 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,42 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 195,76 Milliarden INR, gegenüber 166,63 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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