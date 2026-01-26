Mindspace Business Parks REIT Registered Shs 144 A Reg S Aktie

ISIN: INE0CCU25019

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Mindspace Business Parks REIT Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mindspace Business Parks REIT Registered stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,30 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 44,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,29 INR erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,06 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 21,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,62 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,88 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,02 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,72 Milliarden INR, gegenüber 26,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

