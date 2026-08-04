Ausblick: Mindspace Business Parks REIT Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mindspace Business Parks REIT Registered wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mindspace Business Parks REIT Registered noch 2,57 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,30 Prozent auf 9,21 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,31 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,55 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,90 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at