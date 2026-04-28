Ausblick: Mindspace Business Parks REIT Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mindspace Business Parks REIT Registered stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,30 INR. Dies würde einem Zuwachs von 127,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mindspace Business Parks REIT Registered 1,45 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,06 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,90 Milliarden INR umgesetzt.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,49 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,02 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 31,11 Milliarden INR, gegenüber 26,36 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at