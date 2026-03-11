Ausblick: MindWalk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MindWalk veröffentlicht am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,054 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,6 Millionen CAD für MindWalk, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,3 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,244 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 17,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at