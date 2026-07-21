Ausblick: MindWalk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MindWalk wird sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,072 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,4 Millionen CAD für MindWalk, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,9 Millionen USD erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,307 CAD, gegenüber -0,650 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 15,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at