Ausblick: MindWalk vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MindWalk lädt am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,077 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MindWalk noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,5 Millionen CAD für MindWalk, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,3 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,313 CAD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 20,3 Millionen CAD im Vergleich zu 11,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at