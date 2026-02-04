Minebea Aktie
WKN: 851838 / ISIN: JP3906000009
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Minebea stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Minebea lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 57,47 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Minebea ein EPS von 43,78 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 427,18 Milliarden JPY gegenüber 369,64 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 176,01 JPY, gegenüber 147,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1.565,05 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.522,70 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Minebea Co. Ltd.
|
04.02.26
|Ausblick: Minebea stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Minebea legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Minebea vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Minebea stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Minebea Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Minebea Co. Ltd.
|17,10
|-5,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.