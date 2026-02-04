Ausblick: Minebea stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minebea lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 57,47 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Minebea ein EPS von 43,78 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 427,18 Milliarden JPY gegenüber 369,64 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 176,01 JPY, gegenüber 147,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1.565,05 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.522,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at