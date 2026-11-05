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WKN: 851838 / ISIN: JP3906000009

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Minebea verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Minebea stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 56,57 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,06 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 447,77 Milliarden JPY gegenüber 411,39 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 227,75 JPY, gegenüber 246,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1.739,32 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.664,39 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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