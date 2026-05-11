Minebea Aktie
WKN: 851838 / ISIN: JP3906000009
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Minebea vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Minebea wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,93 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Minebea 42,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,44 Prozent auf 380,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Minebea noch 374,82 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 174,35 JPY im Vergleich zu 147,58 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1.598,12 Milliarden JPY, gegenüber 1.522,70 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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