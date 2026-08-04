Ausblick: Minebea vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Minebea öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 47,57 JPY je Aktie gegenüber 27,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 366,93 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Minebea für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 413,71 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 218,36 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 246,60 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.704,70 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.664,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at