Ausblick: Minerals Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minerals Technologies wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,28 USD. Dies würde einer Verringerung von 23,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Minerals Technologies 1,68 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 517,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,51 USD, gegenüber 5,17 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,07 Milliarden USD im Vergleich zu 2,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at