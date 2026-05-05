Mineralys Therapeutics Aktie
WKN DE: A3D5YN / ISIN: US6031701013
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mineralys Therapeutics legt Quartalsergebnis vor
Mineralys Therapeutics wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,472 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,171 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,290 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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