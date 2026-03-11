Mineralys Therapeutics Aktie

WKN DE: A3D5YN / ISIN: US6031701013

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Mineralys Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mineralys Therapeutics öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,516 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mineralys Therapeutics noch -0,980 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 6 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,386 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -3,660 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

