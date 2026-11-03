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WKN DE: A3D5YN / ISIN: US6031701013

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mineralys Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mineralys Therapeutics veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,555 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -4,484 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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