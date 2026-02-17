Mineros Aktie

Mineros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLEF / ISIN: COC07PA00027

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mineros SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mineros SA lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mineros SA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mineros SA 348,19 COP je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 270,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 653,54 Milliarden COP erzielt wurde.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,695 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1181,96 COP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 795,7 Millionen USD, gegenüber 2.195,04 Milliarden COP im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

